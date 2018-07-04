Erdek’teki kazada 1 kişi yaralandı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Erdek’ten Bandırma yönüne seyir halinde olan Cavide Akgüz yönetimindeki 10 E 8956 plakalı özel otomobil, Murat Bayırı mevkinde kontrolünü kaybetti. Direksiyon...

Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Erdek’ten Bandırma yönüne seyir halinde olan Cavide Akgüz yönetimindeki 10 E 8956 plakalı özel otomobil, Murat Bayırı mevkinde kontrolünü kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Akgüz karşı şeride geçerek önce refüje ardından da ağaca çarparak durabildi. Olayın şokuyla kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, yol kenarında bulunan bir iş yerine giderek yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Balıkesir Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.