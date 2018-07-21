Erdek’ten hac kafilesi yola çıktı

Erdek’ten bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hacca giden vatandaşlarımız kutsal topraklara dualarla uğurlandı.Erdek Piri Reis Camii önünde yapılan uğurlama törenine, hacı adaylarımızın akrabaları ve yakın arkadaşları...

Erdek’ten bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hacca giden vatandaşlarımız kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Erdek Piri Reis Camii önünde yapılan uğurlama törenine, hacı adaylarımızın akrabaları ve yakın arkadaşları eşlik etti. 2018 yılı hacı adaylarının yolculuklarının başladığını ifade eden, Erdek Müftüsü Adem Eser konuşmasında Kayıtlı yüz binlerce hacı adayının bu kutsal topraklara gitmek için sıra beklediklerini ancak kurada burada bulunan kişilerin gitmeye hak kazandığını, herkese nasip olmadığını, bu imkanı en iyi bir şekilde değerlendirmelerini, Hac farizasını layıkıyla yapmalarını temennisinde bulundu. Ardından ilahiler ve tekbirlerle hacı adaylarımız kutsal topraklara uğurlandı.

Bu yıl Erdek’ten Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu ile iki erkek, üç bayan 5 hacı adayı, Erdek’ten Edremit’te giderek Kocaseyit hava alanından uçakla Medine’ye gidecekler.