BALIKESİR:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:43

Esnaftan teröre tepki

Batman’da hain terör örgütü PKK tarafından yola tuzaklanan EYP’nin infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 8 asker için Balıkesirli esnaftan tepki geldi.Geçtiğimiz günlerde Batman’daki hain saldırıya bir tepki de Balıkesir’den geldi. Ege...

Esnaftan teröre tepki
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Batman’da hain terör örgütü PKK tarafından yola tuzaklanan EYP’nin infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 8 asker için Balıkesirli esnaftan tepki geldi.

Geçtiğimiz günlerde Batman’daki hain saldırıya bir tepki de Balıkesir’den geldi. Ege Mahallesi Karakaş Sokak’ta hizmet veren Erkan Kardeşler Ekmek Fırını hazırladığı ekmek ile teröre tepkisini dile getirdi. Erkan Kardeşler Ekmek Fırını sahibi Necdet Erkan, “Türk olsun, Kürt olsun, Laz olsun, Çerkez olsun biz biriz, birlikteyiz. Çanakkale’de atalarımız nasıl birliktelik gösterdiyse bizler de bu şekilde vatanımıza sahip çıkacağız" diye konuştu.

“Hainler emellerine asla ulaşamayacak"

‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganını hazırladığı ekmek üzerine yazıp dükkanının vitrinine asan Erkan Kardeşler Ekmek Fırını sahibi Necdet Erkan ve Tarık Erkan, "Geçtiğimiz günlerde Batman’ın Gercüş ilçesinde yaşanan hain terör saldırısı sonucunda şehit olan 8 vatan evladımıza Rabbimden rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Hainler bugüne kadar yaptıkları gibi haince kalleşçe saldırılarını tekrar yapıyorlar. Hükümetimizin terörü bitirme noktasında attığı kararlı adımların devam edeceğine olan inancımız tamdır. Hainler bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da emellerine ulaşamayacaklar. Biz de esnaf olarak terörü lanetliyoruz” dedi.
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