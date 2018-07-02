FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan üsteğmen, tatil için geldiği Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yakalandı.Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının kararına istinaden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Diyarbakır’da görevli Piyade Üsteğmen F.A., tatil için geldiği Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Hisarköy Mahallesi’nde Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. F.A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.
FETÖ’den aranan üsteğmen tatil için geldiği ilçede yakalandı
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan üsteğmen, tatil için geldiği Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yakalandı.