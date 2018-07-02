FETÖ’den aranan üsteğmen tatil için geldiği ilçede yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının kararına istinaden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Diyarbakır’da görevli Piyade Üsteğmen F.A., tatil için geldiği Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Hisarköy Mahallesi’nde Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. F.A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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