Fotoğraf sergisi ilgi gördü

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında A. Sıdıka Erke Etnografya Müzesi’nde düzenlenen "4 Mevsim İda Dağı ve Edremit Fotoğraf Sergisi"nin açılışını Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve çok sayıda davetli gerçekleştirdi. Fotoğraf Sanatçısı İrfan Kolçak’ın Kazdağları (İda) konulu fotoğraflarının bulunduğu sergi sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde açılan 4 Mevsim İda Dağı ve Edremit Fotoğrafları sergisi ilgi gördü.Avrupa Yerel Demokrasi Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında A. Sıdıka Erke Etnografya Müzesi’nde düzenlenen "4 Mevsim...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.