Gaye İnsan Derneği, Şefkatli Eller aracılığıyla yüzlerce çocuğu sevindirdi

Merkezi İstanbul’da bulunan, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanındaki yoksul ve yardıma muhtaç insanlara yardım elini uzatmasıyla tanınan Gaye İnsan Uluslar arası Yardım Derneği, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği aracılığıyla 240 köy öğrencisine ayakkabı desteğinde bulunarak sevindirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gerçekleşen yardım etkinliğinde, Ayvalık’ın kırsal mahallelerinden Çakmak’ta eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere 240 çift yepyeni ayakkabılar, bölgede yapmış olduğu yardım çalışmaları nedeniyle ‘Fatma Anne’ olarak nitelendirilen Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı ve dernek yöneticileri tarafından dağıtıldı.

Çakmak İlk ve Ortaokulu’nda gerçekleşen ayakkabı dağıtımları ile ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bağışçılarımız olan Gaye İnsan Uluslar arası Yardım Derneği yöneticileriyle bağlantıya geçtik. Bunun üzerine derneğin yöneticilerinden Ankara’da ikamet eden Dalya Hürmüzlü de hazırladığı 240 çift ayakkabıyı bize gönderdi. Biz de daha önceden belirlediğimiz bu köy okulundaki öğrencilere bu ayakkabıları ulaştırdık. Çok mutluyuz” dedi.

Konuyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır da, “Bugün burada daha önce olduğu gibi eğitimciler ve çocuklarımızın yanında olan Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin Başkanı, Ayvalık’ımızdaki ihtiyaç sahibi insanların da ‘Fatma Annesi’ olan Fatma Cavlı’ya teşekkür ediyoruz. Kendisinin daha önce de birçok okulumuzdaki ihtiyaç sahibi çocuklarımıza destekleri olmuştu. Bugün de yine Çakmak’taki ilk ve ortaokulumuzda eğitim gören 240 öğrencimize, Bağyüzü kırsalımızdaki okulumuzda bulunan 85 öğrencimize, hayırseverlerin katkılarıyla kendisine ulaştırılan yardımları Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettiler. Bizde bugün Bağyüzü’ndeki okulumuzda bulunan öğrencilerimize bu yardımları kendi bünyemizdeki araçla götürüp, teslim edeceğiz. Ben öğrencilerim ve Ayvalık adına bu hayırda katkısı olan herkese, bu yardımların ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaşmasına vesile olan Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı ile dernek üyelerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.