Gece pazarında el emekleri değerlendi

Burhaniye ilçesinde, Belediyenin düzenlediği gece pazarı, sezonu açarken, yaklaşık 60 ailenin el emeği ürünleri değerlendi. İskele Yat Lamını yanında 5 yıldan bu yana düzenlenen gece pazarı yoğun ilgi görürken, vatandaşlar kış boyu hazırladıkları ürünleri satma şansına sahip oldu.

Burhaniye Belediyesinin düzenlediği gece pazarında takılardan ahşap işlemelere kadar yüzlerce çeşit ürün satışa sunulurken, pazarda stant açan vatandaşlar pazarın açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Gece pazarında akşam saatlerinde başlayan hareketlilik gece yarısına kadar devam ederken, pazarcılar evlerine ekmek götürmenin mutluluğunu yaşadı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Hülya Şimşek, “Burhaniye gece pazarımız güzel bir etkinlik oldu. Hem çocuklarımıza hem tatilcilerimize değişik ürünler sunuyoruz. Ahşap boyama, kiremit dekopaj gibi ürünler yapıyoruz. Çok değişik ürünler yapıyoruz. Gece pazarımız bize bu güzel ürünleri değerlendirmemize imkan verdi. Bize bu imkanı verenlere teşekkür ediyoruz. Aile bütçemize katkı oluyor” dedi. Nazlı Irmak da, “Ankara’dan geldim. Özellikle, Burhaniye gece pazarını çok sevdim. Burada, özellikle de renkli şeyler olduğu için çok seviyorum” dedi. Eşi ile birlikte hazırladıkları ahşap boyamaları satan Musa Doğan ise, “ Burhaniye’de, gece pazarının bize verdiği imkanı kullanarak evimize ekmek götürüyoruz. Burada boş da kalmıyoruz. Burada Belediye Başkanımız Necdet Uysal ve Zabıta Müdürümüz İsmail Aktaş’a çok teşekkür ediyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz. Kış boyunca yaptığımız bütün ürünlerimiz burada. Burada satışını yapıyoruz” dedi. Ayten Ekmen de, “ Ben 5 senedir gece pazarında stant açıyorum. Kışın yaptığımız takıları yazın burada belediyenin sağladığı imkanlarla değerlendiriyoruz. Ek gelir oluyor bize. Hepsi el ürünüdür. Kendi yaptığım kendi çalışmalarımdır. Teşekkür ediyorum belediyeye. Ama, bunun devamını istiyoruz. Sürdürülmesini istiyoruz” dedi.