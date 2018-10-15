Gömeç MHP’de mehteranlı açılış töreni

Gömeç ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi teşkilat binası mehteranlı törenle hizmete açıldı.

Gömeç’teki açılışa, MHP il Başkanı Suat Par, Balıkesir Bölgesi MHP ilçe başkanları, Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan, Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu, Gömeç Ak Parti İlçe Başkanı Arif Dalgıç, Burhaniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç, Burhaniye Karadenizliler Derneği Başkanı Mehmet Büyük ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet meydanında pilav hayrı ile başlayan program, Gömeç Belediyesi önünden meydana kadar mehteran takımı ile kortej yürüyüşü ile devam etti. İl Başkanı Suat Par, Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Gömeç MHP İlçe Başkanı Erol Uysal birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından halk oyunları ve mehteran gösterilerinin ardından açılış yapılırken büyük coşku yaşandı. Gömeç MHP ilçe Başkanı Erol Uysal, "Allah’ın izniyle öncesinde pilav hayrımızı, sonrasında ise Gömeç MHP ilçe teşkilatımızın açılış törenini gerçekleştirdik. Başta sayın il başkanım Suat Par’a, verdiği büyük destekten dolayı Gömeç Belediye Başkanımız Sayın Kazım Arslan’a, bizi yalnız bırakmayıp programımıza katılan ilçe başkanlarıma ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Balıkesir mehteran ekibine ve Burhaniye Halk Oyunları ekibine de teşekkür ediyorum” dedi.