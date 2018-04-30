BALIKESİR:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:31

Gömeç’te kaymakamlık ve belediyeden öğrencilere kitap desteği

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde; Gömeç Kaymakamlığı ile Gömeç Belediyesi tarafından ilçedeki öğrencilere yeni kitaplar kazandırılarak, dağıtıldı.Kitapların dağıtımına ait düzenlenen etkinlikte Gömeç Kaymakamı Önder Coşğun,...

Gömeç'te kaymakamlık ve belediyeden öğrencilere kitap desteği
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Balıkesir’in Gömeç ilçesinde; Gömeç Kaymakamlığı ile Gömeç Belediyesi tarafından ilçedeki öğrencilere yeni kitaplar kazandırılarak, dağıtıldı.

Kitapların dağıtımına ait düzenlenen etkinlikte Gömeç Kaymakamı Önder Coşğun, Belediye Başkanı Kazım Arslan, daire amirleri ve öğrenciler katıldı. Gömeç Anadolu Lisesi’nde okul korosunun mini konseri ile başlayan kitap dağıtım programı; kitap okuma saati ile başladı. Kaymakam Coşğun ve Başkan Arslan’ın da öğrencilerle kitap okuduğu okuma saatinin ardından protokol üyeleri öğrencilere yeni kitapları dağıttı. Kitap dağıtımının ikinci etabı ise; Şehit Mustafa Güvenç Aldemir Ortaokulu’nda sürdü. Kitap dağıtımları sırasında öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Coşğun ve Belediye Başkanı Arslan, öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Programın ardından Kaymakam Önder Coşğun, emeği geçen herkese teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
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