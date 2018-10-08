Gömeç’te MHP İlçe Binası açılıyor

Gömeç ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilat binası açılışı gerçekleşecek.

İlçe binası açılışının 12 Ekim Cuma günü yapılacağını anlatan İlçe Başkanı Erol Uysal, herkesi saat 18.00 yapılacak törene beklediğini söyledi.

Gömeç’te MHP İlçe Binasının açılışı törenle yapılacak. Cuma günü Cuma namazına müteakiben Cumhuriyet meydanında pilav hayrı yapılacağını anlatan İlçe Başkanı Erol Uysal, “Saat 18:00’de Gömeç Belediyesi önünden meydana kadar mehteran takımı ile kortej yürüyüşü yapılacak. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasından sonra da açılışı yapacağız. Cumhuriyet meydanında halk oyunları gösterisi ve Mehteran takımının gösterisinin ardından, açılışımızı yapacağız Herkesi açılışımıza bekliyoruz” dedi.