BALIKESİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 13:46

Gönen Deri OSB’de Başkan Yusuf Çetinkaya

Gönen Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplanarak yönetim kurulu başkanlığına Yusuf Çetinkaya getirdi.Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesinin 15 kişilik heyeti toplanarak, 5 kişilik yönetim kurulu üyelerini...

Gönen Deri OSB'de Başkan Yusuf Çetinkaya
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Gönen Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplanarak yönetim kurulu başkanlığına Yusuf Çetinkaya getirdi.

Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesinin 15 kişilik heyeti toplanarak, 5 kişilik yönetim kurulu üyelerini seçti. Yapılan seçim sonucunda Yusuf Çetinkaya Gönen Deri İş Adamları ve Sanayicileri Derneği Başkanı seçilirken, Mehmet Acar’da Müteşebbis Heyet Başkan Vekili seçildi.

Gönen Deri İhtisas ve Karma OSB’nin Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Çetinkaya olurken, İbrahim Mutlu, Nusret Aytekin, Erkut Özbay ve Levent Kar yönetim kurulu üyesi oldu. Hilmi Özşahin, Hüseyin Demirel’de Denetim Kurulu üyesi oldu. Gönen Deri İhtisas ve Karma OSB’nin Bölge Müdürlüğü görevine de OSB İnşaat Mühendisi Ümit Avcı getirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku