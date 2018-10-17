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17 Ekim 2018 Çarşamba 17:29

Gönen’de trafik uygulaması

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, şehir merkezinde ve Gönen’i çevreleyen şehirler arası yollar üzerinde cep telefonu ve emniyet kemeri uygulaması yapıldı.Gönen İlçe Emniyet...

Gönen'de trafik uygulaması
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Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, şehir merkezinde ve Gönen’i çevreleyen şehirler arası yollar üzerinde cep telefonu ve emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Manyas Caddesinde, cep telefonu ve emniyet kemeri uygulamasına başladı. Uygulamada; araç kullanırken cep telefonu ile konuşan ya da seyir esnasında emniyet kemeri kullanmayan araç sürücülerine, ilgili maddeden cezai işlem uygulandı. Emniyet kemeri takan sürücü sayısının, seyir halinde cep telefonu ile konuşan sürücü sayısından az olduğu görülürken, aynı uygulama, öğleden sonra Gönen’i çevreleyen ana yol üzerinde de gerçekleştirildi. Uygulamaların aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
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