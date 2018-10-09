Google ödüllü proje tanıtıldı

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğünün Google tarafından düzenlenen proje yarışmasında dünya genelinde hibe alan projesi ’Kodlama ve Robotik Eğitimi’ tanıtıldı.Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğünün Google tarafından ödüllü projesi...

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğünün Google tarafından düzenlenen proje yarışmasında dünya genelinde hibe alan projesi ’Kodlama ve Robotik Eğitimi’ tanıtıldı.

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğünün Google tarafından ödüllü projesi "Kodlama Haftası" kapsamında “Kodlama ve Robotik Eğitimi” projesinin açılış töreni Altıeylül Yarış Ortaokulunda idareci, öğretmen ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Balıkesir Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hülya Gür’ün kodlama konulu sunumu ile başlayan program, Ankara Bilkent Üniversitesi Cyberpark Yetkilisi Derya Akpınar Terzioğlu konuşmalarıyla devam etti. Google Yazılım Mühendisi Neslihan Bulut, Google ABD Mountain View Ofisinden; Fatma Güngör Okutan ise Google Dublin ofisinden video konferansla programa bağlanarak öğrencilere bilgiler sundular.

Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şirin Tekinay ise gönderdiği videoda: “Bütün çocuklarımızın özellikle kızlarımızın kodlamada, robotikte ve üretimde en önde olmasını diliyorum. 800 kızımızın eğitim alacağı bu önemli çalıştay için Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız yaptığı konuşmada; “Bugün burada Balıkesir geleceğini kodluyor. Hızla değişen dünyamızda 800 öğrencimizin, hele bir de 800 kız öğrencimizin kodlama eğitimi alması bizim için çok önemli. Bu güzel çalışmaların bir gün meyvesini vereceğine, ülkemizin yarınlarının çok daha güzel olacağına yürekten inanıyorum. Projenin hayat bulmasındaki değerli katkıları nedeniyle proje yürütücümüz Ümit Yel Hocamız başta olmak üzere emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.