BALIKESİR:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 09:12

Gugukçukla bakkalın dostluğu şaşırtıyor

Balıkesir’in Manyas ilçesinde bir bakkal, yavruyken bulup beslediği gugukçuk kuşuyla dost oldu.Manyas’a bağlı Akçaova Mahallesi’nde bakkal dükkanı işleten 56 yaşındaki Şemsettin Kalpakçı, sabah iş yerini açmaya geldiğinde dükkanının...

Gugukçukla bakkalın dostluğu şaşırtıyor
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Balıkesir’in Manyas ilçesinde bir bakkal, yavruyken bulup beslediği gugukçuk kuşuyla dost oldu.

Manyas’a bağlı Akçaova Mahallesi’nde bakkal dükkanı işleten 56 yaşındaki Şemsettin Kalpakçı, sabah iş yerini açmaya geldiğinde dükkanının önünde bir gugukçuk kuşu yavrusu ile karşılaştı. Kalpakçı, henüz uçamayan yavru kuşu kediler yemesin diye muhafaza altına aldı. Kalpakçı, ilk günlerde şırınga yardımı ile sıvı yiyecekler vererek kuşu besledi. Gugukçuk ile bakkalın arkadaşlığı şimdi görenleri şaşırtıyor.

Şemsettin Kalpakçı, "Kuş epey büyüdü. Yavruyken aldığım için ayrılmak zor gelecek. Piliç yemiyle, buğdayla besliyoruz. Tüylerini büyüttü, inşallah yakın bir zamanda tabiata salacağım" dedi.
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