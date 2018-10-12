Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezinden öğrencilere gıda yardımı

Balıkesir’de geçtiğimiz yıl faaliyete geçen Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi bünyesindeki “Genç Market” projesi ile üniversite öğrencileri ücretsiz gıda desteği alacak.

“Genç Market” projesi ile Balıkesir’de okuyan üniversite öğrencileri ihtiyaçları olan gıda ve temizlik malzemelerini ücretsiz olarak temin edebilecekler. Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezine bağlı Genç Market Projesi’nin tanıtım ve açılışına AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, İl Başkanı Hasan Demiraslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Saadet Gülbaran ile Emine Erdoğan’ın ağabeyi Hasan Gülbaran ile ilçe belediye başkanları, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, 10 aylık eğitim öğretim dönemi boyunca öğrencilerin Genç Market’ten ücretsiz faydalanacaklarını söyledi. Demiraslan, “Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezini 1 yıl önce faaliyete geçirdik. Burası üniversiteli öğrencilerimize hizmet veriyor. Burası tamamen ücretsiz. Öğrencilerimiz sabahları çorbalarını içiyorlar. Ve gün boyu çay, kahve içerek ücretsiz olarak kullanabildikleri bir yer burası. Yukarıda zengin bir kütüphanemiz var. Mescidimiz var. Burası da gerek okuma, gerek sohbet amaçlı bir yer. Hiçbir sınırlama yok. Gelebilmek için de hiçbir şart yok. Bugün de Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi bünyesinde Genç Market’i açıyoruz. Bu genç markette yine üniversite öğrencilerimize kuru gıda vereceğiz. Bunları biz hayırseverlerimizden, iş adamlarımızdan topluyoruz. Onlara da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Öğrenci kardeşlerimize bunları öğrenci kimlik kartlarını göstermeleri şartıyla düzenli olarak vereceğiz. Üniversite dönemi devam ettiği sürece kuru gıda yardımına devam edeceğiz” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise, öğrencilerin huzurlu bir şekilde vakit geçirdikleri Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezinde artık hayırseverlerin de yardımıyla gıda desteği alacaklarını da belirtti. Başkan Kafaoğlu, “Buraya üniversite öğrencileri gelerek çok rahat sakin ve huzurlu bir ortamda vakit geçiriyorlar. Şimdi buraya yeni bir özellik daha geldi. Adı Genç Market. Özellikle üniversite öğrencilerimizin büyük bir kısmı evlerde kalıyor. Yemeklerini de kendileri yapıyorlar. Bizde onlara katkı sağlamak bazı ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir çalışma yaptık. Bunlar yardımsever vatandaşlarımızın katkılarıyla yapılıyor. Onlara da bu desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yerel yönetimler olarak ve sosyal belediyeciliğin gereği olarak bizde elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalıştık. Balıkesir’de okuyan bütün öğrenci kardeşlerimizi gençlik merkezimize ve genç marketimize davet ediyorum” dedi.

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, “Burada üniversite gençliği için Hasan başkanın başkanlığında açılan bir market. Burada üniversiteli gençler için gıda yardımı yapılacak. Paylaşmayı sağlayabilmek, paylaşmayı toplumla birlikte sağlayabilmek oldukça yararlı bir şey. Biz de buna katkıda bulunmak istedik. Ben şahsım olarak burada emeği geçenleri kutluyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilip açılış yapılırken, markete destek veren hayırseverlere plaket takdim edildi.