BALIKESİR:
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03 Temmuz 2018 Salı 16:44

Hasta vatandaşlara tekerlekli sandalye

Altıeylül Belediyesi hasta vatandaşların ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeleri evlerine giderek teslim etti.Altıeylül sınırları içinde yaşayan engelli olup evlerinden dışarı çıkamayan engelli vatandaşların ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeler...

Hasta vatandaşlara tekerlekli sandalye
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Altıeylül Belediyesi hasta vatandaşların ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeleri evlerine giderek teslim etti.

Altıeylül sınırları içinde yaşayan engelli olup evlerinden dışarı çıkamayan engelli vatandaşların ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeler teslim edildi. Altıeylül Gelişim Merkezi saha ekiplerince tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalyeler Başkan Hasan Avcı tarafından evlerinde teslim edildi.

Başkan Hasan Avcı ilk olarak Gümüşçeşme mahallesinde ikamet eden, ALS hastası Zafer Süer ile omurilik hastası Talip Öztosun’u evinde ziyaret ederek, sandalyeleri teslim etti. Başkan Avcı, “Sosyal belediyeciliği önemsiyoruz. Altıeylül’de ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza dokunmak,elimizden geldiğince ihtiyaçlarını karşılamak boynumuzun borcu. ALGEM ekiplerimiz tüm ilçe genelinde sahada, ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımız ziyaret ederek durum tespitleri yapıyor. Bizim ulaşamadığımız, bilgimizin olmadığı muhtaç vatandaşlarımızın varlığından bizleri haberdar etmek de konu komşusunun, yakının görevi. Bunun için ihbarları ALGEM’e yapabilirsiniz. Bugün ihtiyacı oldukları tespit edilen iki vatandaşımıza ev ziyareti gerçekleştirdik. Tekerlekli sandalyelerini teslim ettik. Rabbim tez zamanda sağlıklarına kavuştursun. Biz elimizden geldiğince vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret edeceğiz. Altıeylül Belediyesi yanınızda” şeklinde konuştu.
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