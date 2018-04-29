Hastalığına rağmen 40 yıllık kuş sevgisi bitmiyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde kuşlardan hastalık kapmasına rağmen emekli astsubay, hayvan sevgisi ile dikkat çekiyor.

İlçenin Ören Mahallesi’ndeki Şahinkent Sitesi’nde oturan 58 yaşındaki Cemil Yıldız, bahçesinde beslediği güvercinlerden geçen bakteri yüzünden rahatsızlandı. 2 yıldır tedavi gören Yıldız, hastalığının güvercinlerden geldiğini anlayınca güvercin beslemekten vazgeçerken, hayvan sevgisi azalmadı. Şu anda bahçesinde 2 kınalı keklik ile 4 bıldırcın besleyen 1 çocuk babası Yıldız, "Ben emekli astsubayım. 18 yaşından bu yana kuşlara karşı büyük merakım var. Hayvanları çok seviyorum. Emekli olduktan sonra güvercin bakmaya başladım. Onlardan bakteri kaptım ve hala tedavi görüyorum. Onları mecburen bırakmak zorunda kaldım. Ancak bu kez bir çift kınalı kekliğim 4 tane bıldırcınım var. Onlarla burada vakit geçiriyorum. Kekliklerim doğal ortamda gibi yaşıyor. Bahçede geziyorlar gün boyu. Uçarak 100 metre kadar ileri gider geliyorlar. Bıldırcınlarım da kuluçkaya yatıyor ki bu ilçede ender olan bir şey. Beni kuşlar hayata bağlıyor” diye konuştu.