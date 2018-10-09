BALIKESİR:
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09 Ekim 2018 Salı 12:46

Hayır minibüsü bu hafta itfaiyeden geçti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, görme engelli esnaf Namık Tuncel; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ile Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası bünyesindeki şoförlerine yemek hayrında bulundu.‘Tembel...

Hayır minibüsü bu hafta itfaiyeden geçti
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, görme engelli esnaf Namık Tuncel; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ile Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası bünyesindeki şoförlerine yemek hayrında bulundu.

‘Tembel Tavuk’ adını verdiği panelvan mutfağında hazırladığı pilav, tavuk ve ayrandan oluşan menüyü önce İtfaiye Grup Amiri Murat Turgut ile itfaiye erlerinin paylaştığı hayır yemeği daha sonra Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Ciddi ile devam etti.

Yoldan geçen minibüs ve dolmuşların durdurularak bu araçların şoförlerine de paketlenen yemeklerin ikram edildiği hayır etkinliğinin ardından açıklamalarda bulunan Görme Engelli Aşçı Namık Tuncel, her hafta bir gün bu tür hayır etkinliğini düzenlediklerini belirtti. Ayvalık’ta başta itfaiye olmak üzere şoförlerin toplumun önemli mihenk taşlarından biri olduğuna işaret eden Namık Tuncel, “Bizde eşim Sandy Tuncel ile birlikte itfaiyecilerimiz ve şoförlerimize gücümüz dahilinde teşekkür etmek isteyerek, böyle bir hayrı yapmayı uygun gördük” diye konuştu.
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