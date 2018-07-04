BALIKESİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:21

İlkokullarda kayıt dönemi başladı

Balıkesir’de 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde ilkokula başlayacak öğrenciler için kayıt süreci başladı.Tüm Türkiye’de 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde 1. sınıfa başlayacak ilkokul...

İlkokullarda kayıt dönemi başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Balıkesir’de 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde ilkokula başlayacak öğrenciler için kayıt süreci başladı.

Tüm Türkiye’de 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde 1. sınıfa başlayacak ilkokul öğrencileri için kayıtlar başladı. Kayıt hakkında bilgiler veren Ali Şuuri İlkokulu Müdürü İsa Demir, “Okulumuzda 2 Temmuz itibariyle e-okul sistemimize öğrencilerimizin aday kayıtları bizim alım bölgelerimize göre düştü. 1. Sınıf öğrencilerinin ve ana sınıfına gelecek öğrencilerimizin ikametgah adreslerine göre sistemden aldık ve okulumuzun giriş kapısına listelerimizi yapıştırdık. Bundan sonra ki süreçte velilerimiz gelerek öğrencilerimizin bilgilerini TC kimlik numaraları ile beraber bize kayıtlarını yaptıracaklar. Diğer bir kayıt seçeneğimiz ise iş yerinden dolayı yapılacak kayıtlar. Herhangi bir velimiz bizim alım bölgemizde ki bir iş yerinde çalışıyor ise tabi eşinin de çalışması gerekiyor. Bu durumda bize SGK’dan getirecekleri belge ile müracaat ettiklerinde çocuklarının kayıt işlemini okulumuza yapmış oluruz" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku