BALIKESİR:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:32

İsmail Acar son yolculuğuna uğurlandı

Türk Ocakları Balıkesir şubesi eski başkanı ve Balıkesir Üniversitesi emekli öğretim görevlisi yazar İsmail Acar (63) Balıkesir’de Zağnos Paşa Camisinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.Uzun yıllar Balıkesir Türk Ocakları...

İsmail Acar son yolculuğuna uğurlandı
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Türk Ocakları Balıkesir şubesi eski başkanı ve Balıkesir Üniversitesi emekli öğretim görevlisi yazar İsmail Acar (63) Balıkesir’de Zağnos Paşa Camisinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Uzun yıllar Balıkesir Türk Ocakları Başkanlığını yapan, Balıkesir Üniversitesi emekli öğretim görevlisi ve yazar 1955 doğumlu 1 çocuk babası İsmail Acar, tatilini geçirdiği Ayvalık’ta hayatını kaybetmişti. Eski Türk Ocakları Başkanı İsmail Acar’ın Türk Ocakları Bayrağına sarılı tabutu ile ilk tören evinin önünde yapıldı. İsmail Acar’ın cenazesi bugün öğle namazı sonrası Zağnos Paşa Camisinde kılınana cenaze namazına müteakip, Çınarlı Dere mezarlığında toprağa verildi. Eski Türk Ocakları Başkanı ve Balıkesir Üniversitesi eski öğretim görevlisi İsmail Acar’ın cenaze namazına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Baştürk, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, MHP İl Başkanı Suat Par, siyasi parti temsilcileri, Türk Ocakları yönetim kurulu başkan ve üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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