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16 Ekim 2018 Salı 15:21

İspanya’dan dönen muhtarlar Vali Yazıcı’yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleşen ve tüm masrafları İçişleri Bakanlığınca karşılanan İspanya gezisine katılan Muhtarlar Vali Ersin Yazıcı’yı ziyaret ettiler.Düzenlenen gezi programı kapsamında İspanya’nın...

İspanya'dan dönen muhtarlar Vali Yazıcı'yı ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleşen ve tüm masrafları İçişleri Bakanlığınca karşılanan İspanya gezisine katılan Muhtarlar Vali Ersin Yazıcı’yı ziyaret ettiler.

Düzenlenen gezi programı kapsamında İspanya’nın tarihi ve turistik yerleri Kurtuba Camisi, El Hamra Sarayı, Eski Şehir Merkezi Albaicin gibi Endülüs’ün tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ettiler. Katıldıkları gezi programı ile ilgili Vali Yazıcı ile gözlemlerini paylaşan muhtarlar, gezi programının oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, düzenlenen gezi programından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vali Ersin Yazıcı’ya teşekkürlerini ilettiler.

“Muhtarlık, halkla devlet arasında köprüdür”

Vatandaşların birebir sorunlarıyla ilgilenen muhtarların daha verimli çalışması noktasında, gerekli imkanların devlet tarafından sağlandığını hatırlatan Vali Yazıcı ise, "Muhtarlık, halkla devlet arasında bir köprüdür. Bu kadar ehemmiyetli bir görevi yürüten muhtarlarımıza destek olmak da devletimizin görevidir. Bu vesileyle düzenlenen yurt dışı gezisinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"dedi.

Sohbet havasında geçen ziyarette Vali Ersin Yazıcı, muhtarlarla mahallelerinin sorunları üzerine de görüş alışverişinde bulundu.
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