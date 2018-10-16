İvrindi’de traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yağlılar Mahallesi’nde Mustafa Kocaayhan yönetimindeki 10 HC 066 plakalı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Kazada şoför Mustafa Kocaayhan hayatını kaybederken Mehmet İ. ve Mehmet D. yaralandı. olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırılırken, Mustafa Kocaayhan’ın cenazesi de hastane morguna gönderildi. Jandarmanın kaza ile ilgili tahkikatının devam ettiği öğrenildi.