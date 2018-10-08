Kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde ormanlık alanda define arayan 7 kişi jandarma tarafından suç üstü yakalandı.

Mandıra Mahallesi’nin Asar mevkiinde ormanlık alanda jandarma izinsiz kazı yapan 7 kişiyi suç üstü yakaladı. 3 araç, 1 detektör, 1 alan tarama cihazı, 1 jeneratör, 1 hilti, 1 çadır ve çok sayıda kazı ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Kazı yerinde 2 delikli taş, küp parçaları bulundu. Gözaltına alınan Z.İ., M.Y., İ.Ç., E.D., B.Y., D.D. ve G.B. isimli şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca bir şüphelinin aranmasına devam edildiği öğrenildi.