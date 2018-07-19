Karadenizliler Pazar günü Kazdağında buluşuyor

Edremit körfezi yöresindeki Karadenizliler, 22 Temmuz Pazar günü Kazdağındaki 14. Yayla Şenlikleri’nde buluşuyor. Burhaniye Karadenizliler Derneği, Başkan Mehmet Büyük’ün öncülüğünde toplanırken, son hazırlıkları gözden geçirdi.

Kazdağı Hanlar Talim Alanı mevkiinde düzenlenecek olan 14.Yayla Şenlikleri’nin hazırlıkları tamamlandı. Edremit Körfezi’ndeki Karadenizliler Derneklerinin işbirliği ile düzenlenecek etkirlikler, 22 Temmuz Pazar günü yapılacak. Hazırlıkların tamamlandığını anlatan Burhaniye Karadenizliler Derneği Başkanı Mehmet Büyük, “Yönetim kurulundaki arkadaşlarla yaptığımız son toplantıda hazırlıkları gözden geçirdik. Etkinliğimize Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’da katılacaklar. Ayrıca, Edremit Körfezindeki ilçelerin kaymakamları ve belediye başkanları da katılacak. Etkinliğimizde, Karadenizli sanatçı Onay Şahin ile 5 sürpriz sanatçı sahne alacak. 25-30 bin kişinin katılmasını bekliyoruz. Herkesi Kazdağına bekliyoruz. Etkinliği, Burhaniye, Akçay, Altınoluk, Kadıköy ve Balıkesir Karadenizliler Dernekleri olarak hep birlikte organize ediyoruz. Konuklarımızın unutulmaz bir gün yaşayacaklarını düşünüyoruz” dedi.