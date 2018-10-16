BALIKESİR:
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16 Ekim 2018 Salı 12:38

Karesi Belediyesinin fotoğraf yarışması sonuçlandı

Karesi Belediyesinin düzenlediği 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması ’Balıkesir’in En Güzel Karesi-Kırsalın Karesi’ temalı fotoğraf yarışması usta fotoğraf sanatçılarının değerlendirmesi sonucunda belirlendi. Yarışmada Salih Kuş ’Akşam...

Karesi Belediyesinin fotoğraf yarışması sonuçlandı
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Karesi Belediyesinin düzenlediği 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması ’Balıkesir’in En Güzel Karesi-Kırsalın Karesi’ temalı fotoğraf yarışması usta fotoğraf sanatçılarının değerlendirmesi sonucunda belirlendi. Yarışmada Salih Kuş ’Akşam Vakti’ başlıklı fotoğrafıyla birinci oldu.

2014 yılında kurulan ve adını ülke tarihinde önemli roller üstlenmiş olan Karesi Beyliği’nden alan Karesi ilçesinin fotoğraf yoluyla tanıtımına katkı sağlamak ve ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yeni bir ivme kazandırmak amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışması ’Kırsalın Karesi’, konu başlığıyla bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış ancak önemli değerlere sahip olan Karesi ilçesinin kırsal mahallelerini konu aldı.

Yarışmayı usta gözler değerlendirdi

24 Eylül’de başvuru süresi sona eren Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onaylı yarışmada, çekilen 623 fotoğrafı jüri üyeleri; Karesi Belediye Başkan Yardımcısı aynı zamanda fotoğraf sanatçıları Yusuf Hocaoğlu, Prof. Dr. Mehmet Koştumoğlu, Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, İzzet Keribar, BASAF Başkanı Bahar Özmen, İ. Erhan Alan değerlendirdi.

Dereceye girenler

Değerlendirme sonucunda yarışmanın birincisi ’Akşam Vakti’ adlı fotoğrafıyla Salih Kuş, ikincisi ’Amca’ adlı fotoğrafıyla Seyit Konyalı, üçüncüsü ’Torak’ adlı fotoğrafıyla Yekta Coşkunsu oldu. Mansiyon ödüllerini ’Karakol Köyü’ başlıklı fotoğrafıyla Murat İbranoğlu, ’Sarı’ başlıklı fotoğrafıyla Murat Bakmaz, ’Mola’ başlıklı fotoğrafıyla Kayhan Güç alırken BASAF Özel Ödülü’nü ’Karakol Köyü’ adlı fotoğrafıyla Ahmet Çetin, Karesi Belediyesi Özel Ödülünü ’Emek’ adlı fotoğrafıyla Gür Gürelli, TFSF Özel Ödülünü ise ’İsimsiz’ adlı fotoğrafıyla Ufuk Kıray aldı.
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