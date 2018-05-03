Karesi sokaklarına antik taşlar döşendi

Karesi Belediyesi Atatürk Mahallesinde bulunan Fatih Caddesi, Boğaçhan ve Kıyan Selçuk sokaklarını antik kilit parke taş ile döşedi. Başkan Yılmaz,"Taş döşeme sezonunu açtık. Günde 12 ayrı noktada kış mevsimine kadar yoğun bir şekilde...

Karesi Belediyesi Atatürk Mahallesinde bulunan Fatih Caddesi, Boğaçhan ve Kıyan Selçuk sokaklarını antik kilit parke taş ile döşedi. Başkan Yılmaz,"Taş döşeme sezonunu açtık. Günde 12 ayrı noktada kış mevsimine kadar yoğun bir şekilde çalışacağız" dedi.

Karesi Belediyesi, 1 milyon 100 bin metrekare kilit parke taşı uygulaması yaparak ilçeyi daha estetik bir görünüme kavuşturdu. Şehir merkezinde uygulanan antik kilit parke taş sokaklar Karesi’nin sokaklarına yeni bir kimlik kazandırdı. Mayıs itibariyle sezon açılışını yapan Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi, Boğaçhan ve Kıyan Selçuk Sokaklarında antik kilit parke taşı uygulamasına başladı. Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çalışmaları yakından inceledi.

1 Mayıs itibari ile taş döşeme işlemlerinin hızlandırıldığını ifade eden Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Ekiplerimiz nasip olursa kış mevsimine kadar 12 ayrı noktada yoğun çalışmalarını sürdürecek. İstiyoruz ki görsel olarak Karesi ilçemizde güzel renkli taşları gören burası Karesi sokakları desin. Eskimiş, yıpranmış ve tekrar yenilenmesi gereken bütün sokaklarımıza giriyoruz. Şu anda Atatürk Mahallesi’nde Karayolları Genel Müdürlüğümüzün civarındaki Fatih Caddesi, Boğaçhan ve Kıyan Selçuk Sokaklarında antik kilit parke taşı uygulamalarını yürütüyoruz" dedi.