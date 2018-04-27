BALIKESİR:
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27 Nisan 2018 Cuma 12:39

Karesispor sezonun son maçında hedef galibiyet

Türkiye Basketbol Ligi’nin son haftasında Karesispor, evinde Yalova Group Belediye’yi ağırlıyor. Ligin son haftasında kendi evinde ve seyircisi önünde maça çıkacak olan Karesispor, galibiyet alarak hem sezonu galibiyetle tamamlamak hem de seyircisini...

Karesispor sezonun son maçında hedef galibiyet
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Türkiye Basketbol Ligi’nin son haftasında Karesispor, evinde Yalova Group Belediye’yi ağırlıyor. Ligin son haftasında kendi evinde ve seyircisi önünde maça çıkacak olan Karesispor, galibiyet alarak hem sezonu galibiyetle tamamlamak hem de seyircisini mutlu etmek istiyor.

Karesispor’da maçın hazırlıklarına devam ederken açıklamalarda bulunan Baş Antrenör Gencer Baytimur, “Ligin son haftasında seyircimiz önünde olacağız. Bu durumdan mutluyuz. Galibiyet alarak hem sezonu güzel kapatmak hem de taraftarlarımıza bütün sezon yanımızda oldukları için teşekkür etmek istiyoruz. Bu yüzden tüm taraftarlarımızı Kurtdereli Spor Salonunda yanımızda görmek istiyoruz” dedi.

Karesispor-Yalova Group Belediye karşılaşması 28 Nisan Cumaresi günü Kurtdereli Spor Salonu’nda oynanacak. Müsabaka Türkiye Basketbol Federasyonu’nun son hafta nedeniyle tüm maçları aynı saatte başlatma kararı nedeniyle saat 14.00’te başlayacak. Karşılaşmayı Yücel Çilingir, Uğur Özen, Murat Arıkanlı hakem üçlüsü yönetecek.
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