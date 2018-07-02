Karesispor Yaz Okulu açıldı

Karesi Belediyesi, Karesispor Okulunun Yaz Dönemi kursları başladı. 2 Dönem sürecek olan yaz okulu 1 Eylül’de son erecek.

Karesi Spor Yaz Okulunun yaz dönemi kursları başladı. 02-28 Temmuz 2018 tarihleri arasında 1. dönemi başlayacak olan spor okulunun 2. dönemi de 30 Temmuz’da başlayacak, 1 Eylül tarihinde de sona erecek.

Karesispor Yaz donemi kurslarında Geleneksel Türk Okçuluğu, pilates, yüzme, basketbol, cimnastik, tenis takım çalışması, çocuk oyunları, sanatsal ve zihinsel aktivitelerin de yer alacak. Karesispor yaz okulunda bilinçli bisiklet kullanımı eğitimi de verilerek, sporun tüm dallarını tabana yayılacak. ’Eğitim Coşkunuz Spor tutkunuz’ sloganıyla yeni bir sezona hazırlanan Karesi Spor Okulu’nun bu yıl dolu dolu geçmesi hedefleniyor.

Karesi Spor Okulumuzun yaz dönemi faaliyet programında yer alan Aqua Park’ta Sakarya Mahallesi Karesi Park Sosyal Yaşam Merkezi’nde kuruldu.

Başkan Yılmaz, "Geleceğe sporcu yetiştiriyoruz"

Karesi Spor Okulu Yaz Döneminde hem sporu tabana yaymak hem de gelecek için yetenekli sporcuları seçebilmek adına başlattıklarını belirten Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Şimdi gençler; sizin için dinlenme zamanı ancak eğitime ara vermek yok. Kitap okumaya, spora, sanata ve eğlenmeye kaldığımız yerden devam etmelisiniz. Karesispor Okulu ve yüzme havuzları sizleri bekliyor. Kurslarda alanlarında uzman öğretmenler görev yapacak. Bizim için eğitim olmazsa olmaz. Bu bakımdan eğitime yatırım yapmayı, çocukları, insanlarımızı eğitimle buluşturmayı geleceğimiz adına önemsiyoruz. Hayatın her alanına ve her yaştan insana hitap eden Karesi Alparslan Türkeş Spor Kompleksi yaz mevsimi boyunca da insanlarımıza hizmet vermeyi sürdürecek" dedi. Başkan Yılmaz, özellikle çocuklara birlikte yaşam kültürü adı altında kardeşlik, yardımlaşma, hoşgörü, selamlaşma, büyüklere saygı küçüklere sevgi, özür dileme, teşekkür etme gibi toplumsal değer eğitimlerinin de verileceğinin önemine dikkat çekti.