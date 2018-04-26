Kaşif liseliler parmak ısırttı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yaptıkları teknolojik prototip eserleri TÜBİTAK Fuarı’nda sergiledi.

Fuarın açılışını Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan’ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, okul müdürü Nadir Çağıl, çevre okulların müdürleri birlikte yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları’nın; 5-12. sınıfta okumakta olan öğrencilerin eğitim-öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak, araştırmalarının sonucunda yaptıkları prototip teknolojik eserlerin sergilendiği fuarda, okulun öğrencilerinin yaptıkları işler adeta parmak ısırttı.

Fuar açılışında konuşan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nadir Çağıl, “Hepimizin bildiği üzere bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yeteneklerin birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yeteneklerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Bilim Fuarı sergimizde, okulumuzda açılan hafta sonu kursları ile ders konularındaki, mikrodenetleyiciler konuları da, projelere ilave edilerek, toplamda 20 proje hazırlanmıştır. Ayrıca evde eğitim gören Bilişim Alanı 12. Sınıf öğrencimiz; Galip Burak Aydın’ın da kendi gayretleri ile bize birazdan sunacağı 6 proje bulunmaktadır” dedi.

Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni eden Naidr Çağıl, “Bu fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabilirler. Her biri birer bilim adamı olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilirler.” diye konuştu.

Kaymakam Görgülüaslan memnun

Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yapmış olduğu teknolojik eserleri büyük bir dikkatle tek tek inceleyen Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, izlenimlerinin ardından muhabirimize yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın, öğretmen arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdikleri güzel çalışmalar var. İşin esası da bu Bilime ulaşma noktasında, kesinlikle maddenin üzerine gitmek gerekli. Bunu da bu fuarda küçük uygulamalarla gençlerimiz göstermeye çalışmışlar. Bilim üretmeden, teknoloji oluşturmadan hayatta kalabilmenin çağımız dünyasında çok mümkün olmadığı bir gerçektir. İşte bu noktada; böylesi gençlerle, böylesi çalışmalarla ülkelerin ve toplumların hayata tutunabileceklerini düşünüyorum. Bu güzel çalışmalardan oluşan fuarı hazırladıkları için de arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.