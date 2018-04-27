BALIKESİR:
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27 Nisan 2018 Cuma 12:54

Kaymakam Öner, öğrencilerle kitap okudu

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’nın himayelerinde başlatılan ve başarıyla yürütülen Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme projesi kapsamında okuma etkinlikleri düzenlenmeye devam ediyor.Okuma programları bu hafta Burhaniye Özel Lisesi...

Kaymakam Öner, öğrencilerle kitap okudu
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Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’nın himayelerinde başlatılan ve başarıyla yürütülen Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme projesi kapsamında okuma etkinlikleri düzenlenmeye devam ediyor.

Okuma programları bu hafta Burhaniye Özel Lisesi 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin katılımıyla okulun konferans salonunda gerçekleştirildi. Okuma programına, Kaymakamı Hüseyin Öner, ilçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz, ilçe Mal Müdürü Mustafa Ak ve Burhaniye Vergi Dairesi Müdürü Murat Dönmez katıldı.

Okulda görev yapan öğretmenler ile eğitim üzerine gerçekleştirilen sohbetin ardından öğrencilerle okuma programına geçen Kaymakam Öner, programın ardından öğrencilere, kitap okuyan bireylerin hayata bakış açılarının değiştiğini, başarma duygularının diğer bireylere göre daha fazla olduğunu söyledi. Öner, bu sayede zorlukları aşma konusunda daha başarılı olduklarını söyleyerek kitap okumak için boş zamanın oluşmasını beklememek gerektiğinin aksine bunun için zaman ayırmamamız gerektiği nasihatinde bulundu.
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