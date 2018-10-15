Kaymakam Sırmalı; “Edremit’i 2023 yılında turizmde marka şehir hedefine ulaştıracağız”

Balıkesir’in Edremit Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi tarafından Kaymakam Ali Sırmalı başkanlığında kalkınma ajansının 15 Milyon TL bütçeli “2018 Yılı Turizm Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında proje hazırlayacak turizm işletmelerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapılırken yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Edremit Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında; kalkınma ajansı tarafından; TR22 bölgesi turizm potansiyelinin dört mevsim gerçekleştirilebilir turizm faaliyetleri ile marka değerinin ve turizm altyapısının güçlendirilmesi amacıyla bilgiler aktarıldı. 2018 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Mali destek programı sunumu Belediye Personeli Muhammed Vurmaz tarafından gerçekleştirildi. Akabinde Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezileri Hakkında Yönetmelik ile ilgili Proje Koordinatörü Selma Tekçe tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Ali Sırmalı, “Edremit ilçemiz; Kazdağı Milli Parkı, doğası, termal su kaynakları, denizi, mavi bayraklı plajları, tarihi ve kültürel değerleri, piknik alanları vb. pek çok değeri ile önemli bir cazibe merkezidir. Edremit, mavi ile yeşilin birlikte harmanlandığı önemli bir turizm merkezi olup, sahip olduğu potansiyellerle adeta bir cennet konumundadır. Kazdağlarımızda yetişen 80 endemik bitki çeşitliliğiyle ayrı bir zenginliğe sahiptir. Edremit ilçemize, karayolu-deniz yolu ve havayolu ulaşımının kolaylığı önemli avantajlarımız arasında sayılmaktadır. Edremit sınırları içerisinde modern bir havalimanının bulunması, İzmir-İstanbul Otoyolunun kısa zamanda tamamlanacak olması, Çanakkale köprüsünün yapılacak olması ile Trakya’ya ve Avrupa’ya İlçemizden ulaşımın kolaylaşacak olması ve 2019 yılında ilçemizin doğalgaza kavuşacak olması gibi ilçemizin önemli avantajları bulunmaktadır.

Bizler, Edremit’in sahip olduğu tüm potansiyelleriyle birlikte yılın 12 ayında ve her mevsim turizm yapılan bir yer haline getirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Edremit ilçemiz sahip olduğu tüm potansiyelleriyle ve dinamikleriyle turizmde hak ettiği noktaya gelmesi, MARKA ŞEHİR olması ve insanlarımızın bu sektörden doğrudan fayda sağlar hale gelmesi için hep birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. İlçemizde turizmin gelişmesi için Fotomaraton, Ultra Maraton, Zeytin ve Zeytinyağı Festivalleri, Antandros-Aeneas Rotası Çalıştayı gibi pek çok etkinlikler gerçekleştirerek turizmin canlanmasına önemli katkılar sağladık. İlçemizde özellikle Kazdağlarının turizme kazandırılması için geçen yıl Fotomaraton ve Kazdağları Ultra Maraton etkinliklerini gerçekleştirdik. İlçemize bu etkinlikler kapsamında 3000 den fazla ziyaretçi geldi. İlçemiz zeytin ve zeytinyağının anavatanı olarak bilinmesiyle birlikte tarımsal turizmin gelitirilmesi amacıyla; Zeytin Çiçeği Festivali, Meci şenliği ve Kazdağlaro Ot festivali givi bir çok etkinlikler gerçekleştirdik. Turizm açısından Edremit ilçemiz 174 konaklama tesisi, 5749 oda kapasitesi ve 14.437 yatak kapasitesi ile önemli bir merkezdir. İlçemizde 31 kilometre sahil şeridi bulunmakta ve 4 adet mavi bayraklı plajı bulunmaktadır. İlçemizde öncelik verdiğimiz konulardan biri de ilçemizin tarihi değerlerinin tanıtılmasıdır. Bu kapsamda özellikle Antandros tarihi kentimizden çıkan tarihi eserlerin sergilenmesi amacıyla ilçemize bir müze kazandırmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Edremit ilçemiz sahip olduğu turizm potansiyelleri bakımından sürekli artan bir nüfusa sahiptir. TUİK Verilerine göre 2016 yılında 144.995 olan nüfusumuz 2017 yılında 148,341’e yükselmiştir. Nüfus artış hızı; binde 22,81’lik artış oranıyla Balıkesir ilimizde en yüksek olan ilçedir.

Edremit ilçemiz aynı zamanda önemli bir termal merkezidir. Bostancı ve Güre Mahallelerimizde bulunan termal kaynaklarımız oldukça şifalıdır. Bu bakımdan ilçemizde özellikle sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla yıldızlı termal otellerimiz ve devremülk, devre tatil sistemi ile hizmet veren otellerimizin daha kaliteli hizmet ile daha çok tanıtılması ve turizm ekonomisinden daha fazla pay alabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizde ve tüm dünyada sağlık turizmi en çok ekonomik getirisi olan turizm çeşidi olduğu için bu potansiyelin iyi değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu nedenlerle özellikle kış aylarında otellerimizin sezonu doluluk oranıyla geçirebilmesi için sağlık turizminin geliştirilmesi önceliğine ağırlık verdik. Bu kapsamda özellikle Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri hakkında çıkan yönetmelik, otellerimiz için büyük bir fırsattır. Bu yönetmelik kapsamında otellerimiz belirli standartları taşıması kaydıyla bünyelerinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri açabilecekler. Bu merkezlerde ayakta sağlık hizmetleri kapsamında hizmet sunulacak tedavi giderlerinin bedeli devlet tarafından karşılanacaktır. Yani bu yönetmelik otellerimiz için büyük bir fırsattır. Bu kapsamda otellerimizin güzel tesisler yaparak kapasitelerini artırmalarını ve 12 ay boyunca aktif turizm yapmalarını bekliyoruz” dedi.

Konuşmasında kalkınma ajansının 15 Milyon TL’lik mali desteğine değinen Kaymakam Sırmalı, “Önemli bir turizm merkezi olan Edremit ilçemizin turizm destinasyonlarının geliştirilmesi, tanıtılması ve marka değerinin oluşturulması açısından bu mali destek büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda bugün otellerimizle bir araya gelerek Edremit’te turizmin geliştirilmesi adına yapılabilecek projeler ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıyoruz. Siz değerli otel yöneticilerinden özellikle ricam turizmin 12 ay boyunca yapılabilmesi ve otellerimizin 12 ay boyunca doluluk oranına ulaşabilmesi için projeler hazırlayarak Kalkınma Ajansına sunmanız. 15 Milyon TL bütçeli bu mali destek programı fırsatını Edremit ilçemizin iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bu konuda Edremit kaymakamlığı olarak her zaman turizm sektör temsilcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. El birliği ile ilçemizi 2023’te Turizmde Marka Şehir hedefine ulaştıracağız. Katılımlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Bilgilendirme toplantısına Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Sağlık Müdürü İbrahim Burak Can, İlçe Turizm Danışma Bürosu Müdür V. Mehmet Akpınar, Edremit Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Memur Muhammet Vurmaz, İlçe Proje koordinasyon Birimi Sorumlusu Selma Tekçe ve çok sayıda turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme sahipleri katıldı.