BALIKESİR:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:50

Kaymakam Sırmalı “Kazdağları bizim en önemli değerimizdir”

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı Kazdağları Milli Parklar sınırında bulunan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, Balıkesir İşletme Müdürlüğü tarafından...

Kaymakam Sırmalı 'Kazdağları bizim en önemli değerimizdir”
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Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı Kazdağları Milli Parklar sınırında bulunan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, Balıkesir İşletme Müdürlüğü tarafından Kazdağlarına yapılması planlanan sosyal donatılar için yer tespiti ile ilgili görüş ve önerilerin görüşüldüğü toplantıda; açıklama yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, “Edremit ilçemizin önemli değerleri arasında bulunan Kazdağlarımız; 21 bin 463 hektarlık alanıyla, derin vadi ve kanyonların oluşturduğu biyolojik çeşitlilik ve fauna zenginliğiyle özellikle eko turizm açısından önemli bir potansiyeline sahiptir. 1993 yılında milli park olarak ilan edilen Kazdağlarımızda özellikle eko turizmin geliştirilmesi açısından çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda Kazdağlarının, milli parklar sınırı içerisinde kalan bölgesine koruma kullanma dengesi içerisinde sosyal donatılar yapılması ihtiyacıyla muhtarlarımızın görüş ve önerilerini almak için bir toplantı gerçekleştirdik” dedi.

Edremit’te hem yerel hem de genel hizmetlere ilişkin sorunları belirlemek ve çözüme kavuşturmak amacıyla muhtarlarla sık sık toplantılar düzenlediğini ifade eden Kaymakam Sırmalı toplantıya katılan muhtarlara ve yetkililere teşekkür etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen toplantıya; Kaymakam Ali Sırmalı, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Kavak, Kazdağ Milli Parklar Şube Müdürü İlker Baldan, Milli Parkalar Şefi Yasin Özerhan, Orman Muhafaza Memuru İhsan Sönmez, Doyran Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Sakallı, Mehmet Alan Mahallesi Muhtarı Metin Aktaş, Tahtakuşlar Mahallesi Muhtarı Hasan Bozkurt, Arıtaşı Mahallesi Muhtarı Ali Yavuz Tumay, Kavlaklar Mahallesi Muhtarı Metin Ali Çamtepe, Tahtacı Türkmen Derneği Başkanı Erdoğan Kar katıldı.
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