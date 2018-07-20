BALIKESİR:
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20 Temmuz 2018 Cuma 17:52

Kaymakam Sırmalı’dan yaz dönemi Kur’an Kurslarına ziyaret

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı Edremit Müftülüğü tarafından ilçe genelinde açılan yaz dönemi Kur’an Kurslarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.Okulların tatile girmesiyle birlikte yaz aylarını öğrencilerin tatillerini...

Kaymakam Sırmalı'dan yaz dönemi Kur'an Kurslarına ziyaret
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Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı Edremit Müftülüğü tarafından ilçe genelinde açılan yaz dönemi Kur’an Kurslarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Okulların tatile girmesiyle birlikte yaz aylarını öğrencilerin tatillerini en iyi şekilde değerlendirmesi, dini bilgiler ve Kur’an-ı Kerim’i en iyi şekilde öğrenmeleri amacıyla 2018 yılı yaz döneminde İlçe Müftülüğüne bağlı 72 cami ve 24 Kur’an Kursunda 25 Haziran-17 Ağustos 2017 tarihleri arasında yaz dönemi Kur’an Kursları açıldı. İlçe Müftülüğüne bağlı camilerde ücretsiz olarak verilen Yaz Kur’an Kurslarını ziyaret eden Kaymakam Sırmalı yetkililerden bilgi aldı.

İlk olarak Akçay Mahallesinde Dumanlıkent Mescidini ziyaret eden Kaymakam Sırmalı, burada eğitim gören öğrencilerle sohbet etti. Hz. Ömer Cami ve Kız Kur’an Kursunu ve Kızılkeçili Cami ve Kur’an Kursunu ziyaret eden Kaymakam Sırmalı Kızılkeçili Mahallesinde yapımı devam eden Bilal-i Habeşi Camii inşaatını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Camilerde açılan yaz dönemi Kur’an Kurslarına devam eden öğrencileri ziyaret eden İlçe Kaymakam Ali Sırmalı, öğrencilerle sohbet ederek çeşitli ikramlar dağıttı. Öğrenciler ile sohbet eden Kaymakam Sırmalı "2018 Yılı yaz döneminde İlçe Müftülüğümüze bağlı 72 cami ve 24 Kuran Kursunda 3000’ e yakın öğrencimiz eğitim görmektedir. 17 Ağustos 2018 tarihine kadar sürecek kurslarımızda 123 hocamız görevlendirilmiştir. Kurslarımıza çocuk ve gençlerimiz yoğun ilgi göstermektedir. Yaz dönemi kurslarımızda hem Kur’an-ı Kerim eğitimi hem de temel dini bilgiler eğitimi verilmektedir. Kurslara katılan öğrencilere kurslarımızın faydalı olmasını diliyor, yaz boyunca açık olan kurslarımıza tüm çocuklarımızı bekliyoruz. Ayrıca yaz dönemi kurslarımızı organize eden İlçe Müftülüğümüze, eğitim ve öğretim veren görevlilerimize de teşekkür ediyorum. " dedi.

Yaz Kur’an Kursları ziyaretinde Kaymakam Sırmalı’ya İlçe Müftüsü Sait Emin Arvas eşlik ederek kurslar hakkında bilgi verdi.
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