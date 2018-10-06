Kaymakamın makam aracına evrak kontrolü

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık’ın makam aracının evrakları ziyaret için gittiği Doğanlar Mahallesinde down sendromlu Kadir Coşkun tarafından incelendi.Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, doğal afetten etkilenen İlhan ve Doğanlar kırsal mahallelerini...

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık’ın makam aracının evrakları ziyaret için gittiği Doğanlar Mahallesinde down sendromlu Kadir Coşkun tarafından incelendi.

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, doğal afetten etkilenen İlhan ve Doğanlar kırsal mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, doğal afetten etkilenen Doğanlar Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet ederek sorunlar hakkında bilgi aldı. Ziyareti sırasında jandarma kıyafeti giyen down sendromlu Kadir Coşkun kaymakam Çalık’ın makam şoföründen aracın evraklarını isteyerek kontrol gerçekleştirdi. Kaymakam Ekrem Çalık’ı asker selamı ile karşılayan Kadir Coşkun, evrak kontrolünden sonra bir süre Kaymakam Ekrem Çalık ile sohbet ederek hatıra resmi çektirdi.

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