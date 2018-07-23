BALIKESİR:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:18

Kazdağı çileği üreticileri sevindirdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde ve Çanakkale’nin Yenice ilçesinde üretilen Kazdağı çileği ilgi görüyor. Kazdağı eteklerindeki yerleşim yerlerinde üretilen çileğin kilosu 5-6 liradan alıcı bulurken, verimin de yüksek olması üreticileri...

Kazdağı çileği üreticileri sevindirdi
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde ve Çanakkale’nin Yenice ilçesinde üretilen Kazdağı çileği ilgi görüyor. Kazdağı eteklerindeki yerleşim yerlerinde üretilen çileğin kilosu 5-6 liradan alıcı bulurken, verimin de yüksek olması üreticileri sevindirdi.

Çanakkale’nin Yenice İlçesine bağlı Kalkım beldesinde 5 dekarlık alanda çilek ektiğini anlatan Sami Alan, fiyatında veriminde iyi olduğunu söyledi. Ürünü, Edremit, Akçay ve Zeytinli pazarlarında sattığını anlatan Alan, Kazdağı çileğinin çok lezzetli olduğunu söyledi. 15 yıldır çilek ekimi yaptığını anlatan Sami Alan, “Bizim yöremizde Kazdağı eteklerinde ekilen çilek çok tutuldu. Ekiliş çok olduğu için toptancılar geliyor. Biz ürünümüzü daha çok kendimiz satmaya çalışıyoruz. Bu yıl verimde iyi, fiyat da iyi. Çileğimizin tadı da kokusu da çok hoştur. Bunun için çok tutuluyor. Şu anda kilosunu 6 liradan satıyoruz. Alan bir daha alıyor. Çilek sayesinde cebimiz para gördü” dedi.
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