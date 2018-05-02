BALIKESİR:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:53

Kent konseyi üyelerine bitki yetiştiriciliği eğitimi verildi

Karesi Kent konseyinin, Tarım ve Hayvancılık Çalışma grubuna Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı tarafından ’çiçeklik ve aromatik bitki yetiştiriciliği’ eğitimi verildi.Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir...

Kent konseyi üyelerine bitki yetiştiriciliği eğitimi verildi
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Karesi Kent konseyinin, Tarım ve Hayvancılık Çalışma grubuna Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı tarafından ’çiçeklik ve aromatik bitki yetiştiriciliği’ eğitimi verildi.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün ile birlikte Karesi Kent Konseyi Tarım ve Hayvancılık Çalışma Grubu’nun ’çiçeklik ve aromatik bitki yetiştiriciliği’ eğitimine katıldı.

Kent Konseyi üyelerine yapılan sunumu dikkatle takip eden Başkan Yılmaz, Balıkesir’in tarım şehri olduğunu ifade ederek, Tarım ve Hayvancılık Çalışma Grubu’nun yapacağı çalışmaların Karesi açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

Karesi Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı başta olmak üzere Kent Konseyi üyelerine etkin ve kaliteli çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Başkan Yücel Yılmaz, Kent Konseyi’nin şehirde birleştirici bir güç olduğuna dikkat çekerek, "Belediye olarak her zaman arkanızdayız. Bir şehirde sivil toplum kuruluşları ne kadar güçlüyse şehrin yapısı da o kadar güçlü olur. Bu inançla Kent Konseyimizin tüm gruplarıyla daha aktif bir şekilde çalışmaları için gereken altyapıyı oluşturmaya hazırız" açıklamasında bulundu.
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