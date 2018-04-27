Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, İlim Yayma Cemiyeti Şubesi’nin düzenlediği kermes ilgi gördü. Kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerle velilerin hazırladığı yiyecekler alıcı bulurken, kermesin gelirinin Sevgi Evlerinde kalan çocuklara gönderileceği açıklandı.İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şubesi’nin Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen kermeste, velilerin yaptığı pilav, ayran, gözleme, pasta börek ve tatlılar satışa sunuldu. İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Sadrettin Küçükkaya, ”Kermesimiz ilgi gördü. Burada emeği geçen arkadaşlarımıza ve destek olanlara teşekkür ediyoruz. Kermesten elde edilen parayı Sevgi Evlerinde kalan kardeşlerimize göndereceğiz” dedi.
Kermesin geliri sevgi çocuklarına gönderilecek
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, İlim Yayma Cemiyeti Şubesi’nin düzenlediği kermes ilgi gördü. Kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerle velilerin hazırladığı yiyecekler alıcı bulurken, kermesin gelirinin Sevgi Evlerinde kalan çocuklara...