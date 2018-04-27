Kermesin geliri sevgi çocuklarına gönderilecek

İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şubesi’nin Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen kermeste, velilerin yaptığı pilav, ayran, gözleme, pasta börek ve tatlılar satışa sunuldu. İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Sadrettin Küçükkaya, ”Kermesimiz ilgi gördü. Burada emeği geçen arkadaşlarımıza ve destek olanlara teşekkür ediyoruz. Kermesten elde edilen parayı Sevgi Evlerinde kalan kardeşlerimize göndereceğiz” dedi.

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