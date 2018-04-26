Kick Boksta Balıkesir’li sporcuların büyük başarısı

Antalya’da Alperen Atabay anısına 3.’sü düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks turnuvasında Balıkesir adına katılan sporcular büyük başarı gösterdi. Turnuvada 2 sporcu şampiyon olurken, bir sporcu da 2. oldu.

Antalya’da düzenlenen Alperen Atabay anısına 3.sü düzenlenen Uluslararası Türkiye açık kick boks (Türkiş Open) turnuvasına 4 kıtadan 27 ülkeden 2 bin 353 sporcu katıldı. Balıkesir’i temsil eden sporculardan Oğuz Sever 60 kg’da, Sevcan Çakırca 48 kg’da şampiyon oldu. Melek Sarı ise +70 kg da ikinci oldu.

Turnuvada başarılı sporcuların Antrenörü Ender Yeşilyurt, “Antalya’da başarılı olan sporcularım uzun çalışmalarımızın ürünü. Kick Boks adına büyük hedeflerimiz var. 2 bin yılında Balıkesir de Kick Boksu başlattıktan sonra son beş yılda her sene bir milli sporcu çıkartık. Bu sene ise üç sporcumuzun 2’si Gençler de dünya şampiyonu, Oğuz Sever ise büyüklerde Avrupa şampiyonu olması bizi mutlu etti. Hedefimiz daha fazla milli sporcu yetiştirmek” şeklinde konuştu