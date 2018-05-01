Kızıklı yeni yüzüne kavuşuyor

Burhaniye’nin en fazla nüfusuna sahip kırsal mahallelerinden biri olan Kızıklı’da, belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana kırsal mahallelerde söz verdiği...

Burhaniye’nin en fazla nüfusuna sahip kırsal mahallelerinden biri olan Kızıklı’da, belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana kırsal mahallelerde söz verdiği yapım çalışmalarını hızla tamamlamaya gayret gösteren Belediye Başkanı Necdet Uysal, Kızıklı’da planlanan tüm projelerin bir bir hayata geçirildiğini söyledi.

Kızıklı’yı Dutluca Mahallesi’ne bağlayan anayol üzerinde kaldırım çalışmalarına start veren Burhaniye Belediyesi, yağmur suyu altyapı çalışmalarını tamamladı. Ova yolları greyder yardımıyla düzeltildi. Belediyeye ait kahvehane komple yenilendi. Kızıklı İlköğretim Okulu’nun çevresine tel çit yapıldı ve mevcut duvarlar sıvandı.

Yürütülen projeler kapsamında; muhtarlık binasının tuvalet ve dükkânlarıyla birlikte yenileme çalışmaları ile Kızıklı-Börezli yolu üzerinde yağmur suyu toplama ve menfez yapımı devam ediyor. Üç ay içinde, belediyeye ait bir binanın yıkımı yapılarak yerine; misafirhane, sağlık ocağı, kurs alanları ve yeni tuvaletler yapılması planlanıyor. Yaz aylarındaysa toplam 4 bin metrekare asfalt yapımına başlanması öngörülen Kızıklı’nın köy içi yollarına yaklaşık 10 bin metrekare parke taş döşenmesi de planlanan projeler arasında yer alıyor.

Kırsal mahallelere yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Başkan Uysal, “Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak bizim görevimiz. İmkanlarımız elverdiği sürece vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Diğer kırsal mahallelerimizde olduğu gibi Kızıklı’da da çalışmalarımıza ve verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz” dedi.