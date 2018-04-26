'Komiserim' diye dolandırmaya çalıştılar

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, kendisini ’komiser’ olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, kendisini ’komiser’ olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Bandırma ilçesinde yaşayan ev kadını Ş.I.’yı (61) telefonla arayan bir kişi, kendisini komiser olarak tanıttı. Telefondaki kişi, Ş.I.’ye kaybettiği kimliği ile hırsızlık yapıldığını belirterek, evdeki ziynet eşyalarını bozdurarak gelen polis memuruna teslim etmesini istedi. Bunun üzerine 21 bin 300 TL. tutarındaki ziynet eşyasını bozduran Ş.I., kendisini komiser olarak tanıtan S.O. adlı şahsa parayı vereceği esnada polisler operasyon yaptı. Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.