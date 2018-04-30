Küçük yazarlardan hikaye kitabı

Balıkesir’in Karesi İlçesinde eğitim veren Albay Tayyar-Nuran Oğuz Ortaokulunda okuyan 32 öğrencinin kaleme aldığı 32 hikayeden oluşan ’Benim Hikayem’ adlı hikaye kitabı okurlarla buluştu.

Karesi İlçesinde eğitim veren Albay Tayyar- Nuran Oğuz Ortaokulunda okuyan 32 öğrenci öğretmenleri Uğur Yıldırım tarafından eğitim yılı başında verilen hikaye yazma ödevini sene sonu yaklaşırken ‘Benim Hikayem’ adı ile kitaplaştırdılar. Yazdıkları hikaye kitabını kırsalda bulunan okulların kütüphanelerine hediye ettiler.

Albay Tayyar ve Nuran Oğuz Ortaokul öğrencilerinin hayal güçlerini geliştirmek ve hikaye yazmayı özendirmek için 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı başlangıcında öğretmenleri tarafından verilen ödev, yıl sonunda meyvelerini verdi. Okulda öğrenim gören 32 öğrenci eğitim yılı boyunca 960 hikaye yazdılar. Öğretmenleri Uğur Yıldırım ve Okul Müdürü Yüksel Selçuk bu hikayelerin içinden seçtikleri 32 hikayeyi kitap olarak bastırdılar. Hikayelerden oluşan kitap bin adet basılarak, Karesi, Bigadiç ve Sındırgı’da bulunan okulların kütüphanelerine hediye edildi.

“Bu öğrencilerimden ilerde yazar çıkacağına inanıyorum”

Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir bu projeyi gerçekleştiren Okul Müdürü Yüksel Selçuk, öğretmen Uğur Yıldırım ve öğrencileri kutladı. Öğretmen Yıldırım neden böyle bir projeyi hayata geçirdiğini açıkladı. Yıldırım, “ Eğitim yılı başında öğrencilerime hikaye yazdırma fikrimi okul müdürümüz Yüksel Selçuk’a açınca tam destek verdi. Öğrencilerime hikaye yazdırma amacım kitap okumaya özendirip, hayal güçlerini kullanarak yazma yetilerini geliştirmekti. Öğrencilerimiz yıl boyunca 960 hikaye yazdılar. Müdür Beyle birlikte bu hikayeleri tek tek okuyarak, 32 hikayeye indirdik. Bu projemize Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Yıdız ile Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü’de destek verdi. 32 öğrencimizin 32 hikayesi kitap haline getirmede yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kitaplar basıldıktan sonra Karesi, Bigadiç ve Sındırgı’da eğitim veren okulların kütüphanelerine orada okuyan öğrenciler faydalansın diye bağışladık. Öğrencilerimin kendilerine güveni geldi. Büyük yazar ve şairlerin kendileri gibi ilkokul sıralarında yazmaya başladıklarını biliyorlar. İnşallah bu öğrencilerimin içinden ilerde büyük yazar ve şair çıkacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.