BALIKESİR:
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11 Ekim 2018 Perşembe 16:59

Kula; "Balıkesir iş dünyası devletinin yanında olacaktır"

Balıkesir Ticaret Odası,Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Mücadele Programını desteklediklerini açıkladı.Enflasyonla mücadeleyi topyekun el birliği ile hep birlikte yapılması gerektiğini vurgulayan Balıkesir...

Kula; 'Balıkesir iş dünyası devletinin yanında olacaktır'
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Balıkesir Ticaret Odası,Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Mücadele Programını desteklediklerini açıkladı.

Enflasyonla mücadeleyi topyekun el birliği ile hep birlikte yapılması gerektiğini vurgulayan Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula; “Enflasyonla mücadele aynı zamanda maliyet artışı başta olmak üzere, işsizlikle ve yüksek faizle mücadele anlamı da taşıyor. Ülkemiz ekonomide olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, her alanda çetin bir mücadele başlatmıştır” dedi.

Başkan Rahmi Kula açıklamasını şu şekilde sürdürdü; “Enflasyonla mücadele aynı zamanda maliyet artışı başta olmak üzere, işsizlikle ve yüksek faizle mücadele anlamı da taşıyor. Ülkemiz ekonomide olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, her alanda çetin bir mücadele başlatmıştır. Enflasyonla mücadele konusu ise, bu alanların en başında yer almaktadır. Geçmişte uzun yıllar enflasyonla mücadele eden bir ülke olarak, enflasyonun ekonomimizin nitelikli büyümesini nasıl sekteye uğrattığına çok kez şahitlik ettik. Dolayısıyla enflasyonun ekonomik dinamizmimizi yeniden sekteye uğratmasını engellemek, hepimizin ortak görevidir. Bugüne kadar Balıkesirli firmalarımız bu anlamda fırsatçılık yapmamıştır, bundan sonra da yapmayacağına güvenimiz tamdır. Balıkesir iş dünyası; esnafıyla, tüccarıyla, sanayicisiyle her zaman olduğu gibi yine, devletinin ve milletinin yanında olacak, Türkiye’nin başlattığı iktisadi mücadeleye en güçlü desteği verecektir. Bu kararlılıkla kamu, özel sektör ve tüketicilerle sağlanacak güçlü işbirliği ve koordinasyonla, zorlu sürecin geride bırakılacağına ve yeniden istikralı büyüme sürecine girileceğine inanıyoruz”
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