Lastiği patlayan Tır’a çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Balıkesir’in Havran ilçesinde lastiği patlayan ve kara yolunda duran Tır’a çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, kaza gece yarısı meydana geldi. İddiaya göre, Balıkesir istikametinden gelmekte olan Elmas...

Balıkesir’in Havran ilçesinde lastiği patlayan ve kara yolunda duran Tır’a çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza gece yarısı meydana geldi. İddiaya göre, Balıkesir istikametinden gelmekte olan Elmas Karaoğlan idaresindeki 10 H 1206 plakalı motosiklet sürücüsü yolda lastiği patlayan ve bu nedenle yolda duran Nuri G. idaresindeki 10 P 8509 plakalı Tır’a arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Elmas Karaoğlan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili araştırma sürüyor.