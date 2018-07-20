BALIKESİR:
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20 Temmuz 2018 Cuma 17:29

Lavantalı Günler ilgi gördü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, lavanta imalatı yapan kadın girişimciler tarafından düzenlenen "Lavantalı Günler-Şifa Doğada" etkinliği ilgi gördü.Edremit’in Fener Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte, katılımcılara, lavanta yağı...

Lavantalı Günler ilgi gördü
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde, lavanta imalatı yapan kadın girişimciler tarafından düzenlenen "Lavantalı Günler-Şifa Doğada" etkinliği ilgi gördü.

Edremit’in Fener Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte, katılımcılara, lavanta yağı elde edilişi, yoga, teraryum, thai chi, doğal krem ve merhem yapımıyla ilgili atölye uygulamaları sunuldu.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, “Ulusoy Botanik Parkı’nda gerçekleştirilen Lavida "Lavantalı Günler Şifa Doğada" etkinliğine katıldım. Yeşilin ve mavinin en güzel halini yaşadığımız kentimize yakışır şekilde doğayla iç içe hazırlanan bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”dedi.
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