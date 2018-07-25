Manyas’ta peyzaj çalışmaları yapılıyor

Manyas ilçe çıkışlarında bulunan her iki kavşakta aydınlatma çalışmaları sonrası başlatılan peyzaj çalışmaları devam ediyor.Manyas-Bandırma yolunda buluna döner kavşağın çevresi peyzaj mimarları tarafından dizayn edilerek, güzelleştirildi.Peyzaj...

Manyas ilçe çıkışlarında bulunan her iki kavşakta aydınlatma çalışmaları sonrası başlatılan peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Manyas-Bandırma yolunda buluna döner kavşağın çevresi peyzaj mimarları tarafından dizayn edilerek, güzelleştirildi.

Peyzaj çalışması yapılan kavşağa Manyas’ın ülke çapında ün yapmış olan süt ürünlerini sembolize eden heykel dikildi. Ayni düzenlemenin Gönen yol çıkışında ki kavşakta da yapılacağını ve burayada ayni heykelden konulacağını açıklayan Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin “Yapılan bu peyzaj çalışmaları ile kentimiz farklı bir görünüme kavuşmuş,döner kavşaklarda ki hoş olmayan görüntüler ortadan kalkarken,ilçeye gelenler güzel bir görünüm ile karşılaşmış olacaklar” şeklinde konuştu.