BALIKESİR:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:23

MEB’den Ayvalık’a dev yatırım

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin en eski okullarından biri olan Sakarya İlkokulu binasının bulunduğu alan yıkılarak yerine yepyeni ve iki katlı bir modern bir okulun yapılması için çalışmalar resmen başladı.3 yıl önce dönemin AK Parti...

MEB'den Ayvalık'a dev yatırım
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin en eski okullarından biri olan Sakarya İlkokulu binasının bulunduğu alan yıkılarak yerine yepyeni ve iki katlı bir modern bir okulun yapılması için çalışmalar resmen başladı.

3 yıl önce dönemin AK Parti Balıkesir Milletvekili ve halen AK Parti MKYK Üyeliğini yürüten Ali Aydınlıoğlu’nun yoğun girişimleri sonucunda projelendirilen, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’nın da çabalarıyla Sakarya İlkokulu’nun 5 derslikten 18 dersliğe çıkarılmasına yönelik ilk kazma vuruldu.

Türkiye’nin ünlü simalarının da mezun olduğu Ayvalık’ın en eski ve köklü okullarından biri olan Sakarya İlkokulu’nun yapımı için 22 Mayıs 2018 tarihinde Balıkesir Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığınca sözleşme yapıldığını açıklayan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Yüklenici firma Samkur İnşaat Nakliyat Limited Şirketi olup, ihale bedelinin 3 milyon 215 bin lira olduğunu kaydetti.

Yüklenici firmanın 270 gün içerisinde inşaatı tamamlayıp, Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edeceğinin belirten Güner Bahadır, “Sakarya İlkokulu, 4 bin 12 metrekarelik alan üzerine 2’si ana sınıfı, 16 sınıfın olacağı toplam 18 derslik olarak planlanmıştır. Şahsım ve müdürlüğüm adına Ayvalık’a böylesi bir okul binasının kazandırılmasında emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Öte yandan 2 katlı olması planlanan Sakarya İlkokulu’nun inşaatını üstlenen Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kurban ise Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden aldıkları proje kapsamında 2 katlı okul inşaatının bir de bodrum katı olacağını belirterek, “ Mevcut tek katlı okul binası yıkılarak, bu binanın arka kısmında bulunan bahçe kısmına ‘L’ şeklinde bir bina inşa edilecektir. Şu anda binanın yıkım çalışmalarını ve akabinde de hafriyat işlerini bitirip, temelini attıktan sonra da projeyi 9 aylık bir sürede tamamlayıp teslim edeceğiz” diye konuştu.
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