Meclis üyelerine kitap hediye edildi

Burhaniye Belediyesi meclis toplantısı öncesi Ak Parti Grup Başkanvekili İsmail Çancı, meclis üyelerine Prof.Dr.Oktay Uygun’un ’Demokrasi’ isimli kitabını armağan etti.

Ekim ayının ilk haftasında yapılan Belediye Meclisi toplantısı birleşiminden önce Belediye Başkanı Necdet Uysal ve tüm meclis üyelerine, “Daha modern ve demokratik bir Burhaniye yolunda harcadığınız emekler anısına” notuyla ’Demokrasi’ adlı kitabı hediye eden Çancı’nın davranışı takdir topladı.

Çancı, “Çok kıymetli bir akademisyen olan Prof.Dr.Oktay Uygun hocamızın, demokrasiyi tarihsel, siyasal ve felsefi boyutlarıyla, demokrasinin ilk uygulanmasından günümüze değin incelemesini aktaran bu kitabı daha evvel hediye etmek istiyordum. Fakat kitabın baskısı tükendiği için bulamamıştım.Yeni basım yapıldığını görünce alarak meclis üyesi arkadaşlarıma hediye ettim. Kitap okuma farkındalığı oluşturmak adına da bu hediyeyi düşündüm. Muhteviyatı ile de inşallah tüm arkadaşlarımıza faydası olur” dedi. Belediye Meclisinin CHP’li üyelerinden Soner Acar, “İsmail arkadaşımızın bu nazik jesti için kendisine teşekkür ediyoruz. Kitap okuma alışkanlığının giderek azaldığı günümüzde, arkadaşımızın bu davranışının örnek olmasını diliyoruz” dedi.