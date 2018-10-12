Mehmet Akif Okur dualarla uğurlandı

Balıkesir siyaset dünyasının tanınmış simalarından Mehmet Akif Okur 63 yaşında hayatını kaybetti.

Balıkesir siyaset dünyasının tanınmış simalarından Mehmet Akif Okur 63 yaşında yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Balıkesir’de sevilen insan ve siyaset adamı Mehmet Akif Okur, AK Parti İl Başkanlığı İl Sekreterliği, İl Genel Meclisi Başkanlığı ve son dönemde de BASKİ Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştı.

Balıkesir’de ’Akif Hocası’ olarak bilinen Mehmet Akif Okur’un Zağnospaşa Camisinde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan vekili Ahmet Birol Şahin, Balıkesir milletvekilleri, eski dönem milletvekilleri, Balıkesir Büyükşehir eski Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, İlçe belediye Başkanları, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Daire Müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazı sonrası Mehmet Akif Okur Başçeşme mezarlığında toprağa verildi.