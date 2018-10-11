Balıkesir siyaset hayatının duayen isimlerinden Eski İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Akif Okur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.İl Genel Meclisi’nde yıllarca başkanlık ve meclis üyeliği görevinde bulunan Mehmet Akif Okur, akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. En son BASKİ’de genel müdür yardımcılığı görevinde bulunan Mehmet Akif Okur 63 yaşındaydı.
Mehmet Akif Okur hayatını kaybetti
Balıkesir siyaset hayatının duayen isimlerinden Eski İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Akif Okur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.İl Genel Meclisi’nde yıllarca başkanlık ve meclis üyeliği görevinde bulunan Mehmet Akif Okur, akciğer...