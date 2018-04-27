Mehmet Duran milletvekili aday adayı oldu

Balıkesir eski MHP il başkanı ve Tavuk Birliği Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Duran 24 Haziran seçimleri için MHP’den Balıkesir milletvekili aday adaylığını açıkladı. Ankara’ya giderek başvurusunu yapan Duran, "Genel merkez ile yaptığımız istişareler sonucu Balıkesir’e hizmet için aday adaylığımız konusunda başvurumuzu yaptık. Hayırlı olsun’ dedi.

Balıkesir eski MHP il başkanı ve Tavuk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duran MHP’den Balıkesir milletvekili aday adaylığını açıkladı.Balıkesir eski MHP il başkanı ve Tavuk Birliği Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Duran 24 Haziran...

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